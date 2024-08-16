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Гвардиола ответил на вопрос о своём влиянии на назначение Энцо Марески в «Челси»

Гвардиола ответил на вопрос о своём влиянии на назначение Энцо Марески в «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, помогло ли его влияние Энцо Мареске получить работу в лондонском «Челси». Раннее Мареска входил в тренерский штаб «горожан».

«Я бы хотел сказать «да», но я так не думаю. Работа, которую Энцо проделал в «Лестере», принадлежит ему, его тренерскому штабу и его игрокам. Моё влияние равно нулю. Я не забил и не предотвратил ни одного гола. С моим персоналом всё происходит по-разному. Успех людей принадлежит им», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В воскресенье, 18 августа, «Челси» сыграет свой первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги. Его соперником станет действующий чемпион — «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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