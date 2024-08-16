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Спортдир «Крыльев Советов» прокомментировал переход Писарского в «Сочи» на правах аренды

Спортдир «Крыльев Советов» прокомментировал переход Писарского в «Сочи» на правах аренды
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Владимира Писарского в «Сочи» на правах аренды.

«С Писарским получилась такая история, которая бывает в профессиональном спорте: были ненужные травмы, которые помешали адаптироваться, а также не было постоянной игровой практики. В разговоре с Володей приняли решение, что правильным вариантом будет поехать в аренду и вернуть былые кондиции и форму. Это действительно аренда с правом выкупа», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, о переходе Писарского «Сочи» объявил сегодня, 16 августа. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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