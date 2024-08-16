Новичок ПФК ЦСКА рассказал о совместной игре с Холандом в «Зальцбурге»

Новичок московского ПФК ЦСКА Секу Койта, ранее выступавший за «Зальцбург», поделился воспоминаниями о совместной игре в Австрии с нападающим Эрлингом Холандом, который ныне является лидером «Манчестер Сити».

— В 2019 году в Зальцбурге ты играл и тренировался с Холандом. Расскажи, каким он был тогда, и как ты думаешь, в чём секрет его успеха?

— Могу сказать, что он прежде всего очень хороший человек, очень вежливый и добрый. Мы часто шутили вместе, он сидел в автобусе передо мной, помогал с английским языком, пытался научить меня некоторым словам. В плане игры он настоящий профессионал, полностью сконцентрированный на своей работе. Эрлинг отдаётся на 100%, когда забивает один гол – хочет забить второй, когда забивает второй – стремится к третьему, никогда не останавливается. Холанд физически очень развитый футболист, много времени уделяет восстановлению, после тренировок он обязательно идёт в холодную воду, там проводит время. Я впечатлён его работой.

— Ты у него почерпнул что-то из подготовки, восстановления? Есть ли у тебя свои секреты, как подходить к матчам, тренировкам, восстановлению?

— Я для себя почерпнул, что Эрлинг никогда не останавливается, всегда хочет забивать больше и больше – это его главная задача на поле. Другие игроки больше играют с мячом, а он нацелен только на голы, он умеет забивать их. Надеюсь, моё время тоже придёт и я добьюсь такого же успеха, как Холанд.

— Как-нибудь поддерживаешь с ним связь сейчас?

— Да, мы поддерживаем контакт, я иногда могу отправить ему сообщение, поздравить с забитым мячом или с яркой игрой. Но не могу сказать, что он мой хороший друг, поскольку мы всё-таки немного разные. Каждый пошёл своей дорогой, но мы на связи, — приводит слова Койта официальный сайт ПФК ЦСКА.