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«Локомотив» вышел из переговоров по капитану «Стяуа» Дариусу Олару

«Локомотив» вышел из переговоров по капитану «Стяуа» Дариусу Олару
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Московский «Локомотив» вышел из переговоров по капитану румынского клуба «Стяуа» Дариусу Олару. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В московском клубе посчитали требования завышенными.

26-летний полузащитник выступает в составе «Стяуа» с января 2020 года. За это время футболист успел принять участие в 183 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 33 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.

Напомним, после четырёх стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место, у железнодорожников в активе девять очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с ЦСКА. Игра состоится 18 августа.

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