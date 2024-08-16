«Зенит» объявил об уходе Дркушича в «Црвену Звезду» на правах аренды

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Ваньи Дркушича в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Сине-бело-голубые желают Ванье Дркушичу дальнейшего прогресса, как можно больше игровой практики и удачи в сезоне!» — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, о переходе Дркушича «Зенит» объявил только 13 августа. Ранее футболист выступал за «Сочи». Контракт со словенским футболистом сине-бело-голубые заключили на пять лет. За «Сочи» Ванья играл с января 2022 года. За этот период он провёл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.