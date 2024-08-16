Волк: буду рад, если московское «Динамо» станет чемпионом

Российский вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«В прошлом году «Динамо» без пяти минут стало чемпионом, в шаге от этой цели остановилось. Конечно, им по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. «Динамо» — хороший, крепкий клуб. Я болею за «Динамо» Махачкала, но, если московское «Динамо» станет чемпионом, буду рад», — приводит слова Волка Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» до последнего тура вело борьбу за чемпионский титул, но в итоге бело-голубые заняли только третье место в турнирной таблице РПЛ. После четырёх туров нового сезона команда Марцела Лички располагается на третьей строчке, набрав девять очков.