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Файзуллаев оценил новичков ПФК ЦСКА

Файзуллаев оценил новичков ПФК ЦСКА
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил подписания армейцев в летнее трансферное окно. Напомним, состав ЦСКА летом пополнили Секу Койта, Данил Круговой, Артём Шуманский и Рифат Жемалетдинов. Файзуллаев подчеркнул, что новичкам ещё нужно время для адаптации в стане армейцев.

«Койта, Круговой, Жемалетдинов постепенно вливаются в работу в команде. Однако ребятам-новичкам всё равно нужно время, чтобы полностью адаптироваться в новом клубе. Но они все — очень хорошие игроки, у них есть сильные качества», — приводит слова Файзуллаева Legalbet.

Напомним, после четырёх туров чемпионата России ЦСКА с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», в активе которого 12 очков. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

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