Игрок «Ростова» Кучаев: не могу сказать, что Глушенков — открытие нового сезона

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона.

«Глушенков — открытие нового сезона? Он хорошо провёл прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители ещё сильнее. Но, бесспорно, он молодец, пусть продолжает в том же духе», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.