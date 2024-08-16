Защитник ЦСКА Лукин: хочется больше игрового времени в матчах

Футболист московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин высказался о своём игровом времени в стане армейской команды.

«Если говорить о моём игровом времени, то последние четыре матча я выхожу на поле, удаётся его получить. Хочется приносить команде пользу, всё для этого делаю: работаю, разбираю ошибки, стремлюсь становиться лучше. Конечно, хочется всегда больше игрового времени, я работаю, а дальше решение за тренерским штабом», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после четырёх туров чемпионата России ЦСКА с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Возглавляет её «Зенит», в активе которого 12 очков. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.