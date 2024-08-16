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Израильский игрок «Пари НН» Глазер: Ивич и его штаб очень профессиональны

Израильский игрок «Пари НН» Глазер: Ивич и его штаб очень профессиональны
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глазер высказался о главном тренере нижегородской команды Саше Иличе.

«Мне очень нравится работать с Сашей Иличем, он и его тренерский штаб очень профессиональны. Это современный тренер. Он много знает о футболе, у него много идей с точки зрения тактики, как прогрессировать индивидуально. Он не работает только ради очков и побед», — приводит слова Глазера ТАСС.

Напомним, о переходе Глазера «Пари НН» объявил 9 июля. Предыдущим клубом 27-летнего Дана Глазера был «Крит». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе греческой команды 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».

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