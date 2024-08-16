Коваленко ушёл из «Зенита», определены составы на Кубок Первого канала. Главное к вечеру

Полузащитник Александр Коваленко стал игроком «Оренбурга», нападающий Владимир Писарский перешёл в «Сочи» на правах аренды, «Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, определены составы на волейбольный Кубок Первого канала. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 августа.
Футбол
Владимир Писарский перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды
В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы
«Зенит» объявил об уходе Дркушича в «Црвену Звезду» на правах аренды
«Оренбург» внёс Александра Коваленко в заявку на сезон РПЛ
«Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены из «Ференцвароша»
Хоккей
«Адмирал» расторг контракт с американцем Ортегой, он не провёл ни одного матча за клуб
Теннис
Ига Свёнтек вышла в 1/4 финала Цинциннати, где может сыграть с Миррой Андреевой
Андрей Рублёв стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Цинциннати
Бокс/ММА
Адесанья заплакал на пресс-конференции перед боем с дю Плесси
Алекс Перейра проведёт титульный бой на турнире UFC 307 с американцем Халилом Раунтри
Чемпионаты мира по боксу 2025 года пройдут в Сербии и Казахстане
Баскетбол
Определился состав баскетбольной сборной России на Кубок Дружбы
Волейбол
Стали известны составы команд Алекно и Брянского на Кубок Первого канала
Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала
Фигурное катание
Александра Трусова показала обручальные кольца накануне свадьбы
Другие
Польша планирует провести Олимпийские игры в 2040 или 2044 году — Interia
Ткалич пробежала 400 м на ЧР быстрее олимпийского норматива, она получит 1 млн рублей