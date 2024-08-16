Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Коваленко ушёл из «Зенита», определены составы на Кубок Первого канала. Главное к вечеру

Полузащитник Александр Коваленко стал игроком «Оренбурга», нападающий Владимир Писарский перешёл в «Сочи» на правах аренды, «Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, определены составы на волейбольный Кубок Первого канала. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 августа.

Футбол

Владимир Писарский перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды

В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы

«Зенит» объявил об уходе Дркушича в «Црвену Звезду» на правах аренды

«Оренбург» внёс Александра Коваленко в заявку на сезон РПЛ

«Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены из «Ференцвароша»

Хоккей

«Адмирал» расторг контракт с американцем Ортегой, он не провёл ни одного матча за клуб

Теннис

Ига Свёнтек вышла в 1/4 финала Цинциннати, где может сыграть с Миррой Андреевой

Андрей Рублёв стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Цинциннати

Бокс/ММА

Адесанья заплакал на пресс-конференции перед боем с дю Плесси

Алекс Перейра проведёт титульный бой на турнире UFC 307 с американцем Халилом Раунтри

Чемпионаты мира по боксу 2025 года пройдут в Сербии и Казахстане

Баскетбол

Определился состав баскетбольной сборной России на Кубок Дружбы

Волейбол

Стали известны составы команд Алекно и Брянского на Кубок Первого канала

Определились составы команд Карполя и Терзича на Кубок Первого канала

Фигурное катание

Александра Трусова показала обручальные кольца накануне свадьбы

Другие

Польша планирует провести Олимпийские игры в 2040 или 2044 году — Interia

Ткалич пробежала 400 м на ЧР быстрее олимпийского норматива, она получит 1 млн рублей