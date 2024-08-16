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Коваленко ушёл из Зенита в Оренбург, Спартак подписал защитника, определены составы на волейбольный Кубок Первого канала

Коваленко ушёл из «Зенита», определены составы на Кубок Первого канала. Главное к вечеру
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Полузащитник Александр Коваленко стал игроком «Оренбурга», нападающий Владимир Писарский перешёл в «Сочи» на правах аренды, «Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, определены составы на волейбольный Кубок Первого канала. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 августа.

Футбол

Владимир Писарский перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды

В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы

«Зенит» объявил об уходе Дркушича в «Црвену Звезду» на правах аренды

«Оренбург» внёс Александра Коваленко в заявку на сезон РПЛ

«Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены из «Ференцвароша»

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