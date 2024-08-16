Вратарь «Динамо» Мх Волк: не знаю, как влияет гегемония «Зенита» на РПЛ

Российский вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Я не знаю, как влияет гегемония «Зенита» на развитие лиги. Если «Зенит» столько лет подряд становится чемпионом, значит, он лучший. В чемпионате много игр — выходи и доказывай. Это не вопрос одной игры. Они на дистанции показывают, что они лучше всех», — приводит слова Волка Metaratings.

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны. Сине-бело-голубые выигрывали чемпионский титул шесть раз подряд. После четырёх туров нового сезона команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Химками».