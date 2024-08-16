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Игрок «Ростова» Кучаев: кто остановит «Зенит»? Футбол непредсказуем, этим и интересен

Игрок «Ростова» Кучаев: кто остановит «Зенит»? Футбол непредсказуем, этим и интересен
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев поделился мнением о том, какая команда сможет составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Какая команда может остановить «Зенит»? Футбол непредсказуемый, бывают разные игры. У «Зенита» могут быть неудачные матчи, так и у любой команды, которая будет играть против них, может быть лучший результат, например. Поэтому никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака набрали 12 очков в четырёх стартовых турах и занимают первое место в турнирной таблице.

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