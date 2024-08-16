В клубе АПЛ предположили, что с «Ман Сити» могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения

Руководитель одного из неназванных клубов английской Премьер-лиги предположил, что с «Манчестер Сити» могут снять 70-80 очков за нарушение 115 финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что соответствующей санкцией должно быть существенное лишение очков. Речь идёт о 70-80 очках – это гарантирует «Манчестер Сити» сезон в Чемпионшипе», – приводит слова руководителя клуба АПЛ The Athletic.

Один из спортивных деятелей также сделал предположение, что с «Манчестер Сити» могут снимать очки на протяжении трёх сезонов подряд, что ограничит шансы «горожан» на выход в Лигу чемпионов.

Расследование по делу о потенциальных финансовых нарушениях «Манчестер Сити» ведётся с декабря 2018 года.

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