Абена провёл первую тренировку в составе «Спартака» — источник

29-летний центральный защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама Миенти Абена присоединился к «Спартаку» и провёл первую тренировку в составе московской команды. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что Абена прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком». Ожидается, что в ближайшее время «Спартак» официально представит нового игрока.

29-летний защитник стал футболистом «Ференцвароша» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.