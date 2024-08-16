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Расписание матчей Первой лиги по футболу (ФНЛ) 2024-2025, 6-й тур

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 16 августа, матчем «Ротор» — «Балтика» стартует 6-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

16 августа, пятница:

  • «Ротор» — «Балтика» — 19:30 мск.

17 августа, суббота:

  • «Шинник» — «Родина» — 17:00 мск;
  • «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» — 17:30 мск;
  • «Арсенал» (Тула) — «Алания» — 19:00 мск;
  • «Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» — 19:24 мск.

18 августа, воскресенье:

  • «Енисей» — «Сочи» — 10:00 мск;
  • «Урал» — «Чайка» — 12:30 мск;
  • «Сокол» — «Уфа» — 18:00 мск;
  • «Черноморец» — «Тюмень» — 19:30 мск.

После пяти туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», заработавший 13 очков. На второй строчке располагается «Урал», набравший 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Нефтехимик» (10 очков).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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