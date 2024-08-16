Расписание матчей 6-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 16 августа, матчем «Ротор» — «Балтика» стартует 6-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

16 августа, пятница:

«Ротор» — «Балтика» — 19:30 мск.

17 августа, суббота:

«Шинник» — «Родина» — 17:00 мск;

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» — 17:30 мск;

«Арсенал» (Тула) — «Алания» — 19:00 мск;

«Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» — 19:24 мск.

18 августа, воскресенье:

«Енисей» — «Сочи» — 10:00 мск;

«Урал» — «Чайка» — 12:30 мск;

«Сокол» — «Уфа» — 18:00 мск;

«Черноморец» — «Тюмень» — 19:30 мск.

После пяти туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», заработавший 13 очков. На второй строчке располагается «Урал», набравший 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Нефтехимик» (10 очков).

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