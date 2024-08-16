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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 16 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» стартует 1-й тур чемпионата Англии по футболу. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

16 августа, пятница:

  • 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

17 августа, суббота:

  • 14:30 мск. «Ипсвич» — «Ливерпуль»;
  • 17:00 мск. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»;
  • 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»;
  • 17:00 мск. «Эвертон» — «Брайтон»;
  • 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»;
  • 19:30 мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

18 августа, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»;
  • 18:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити».

19 августа, понедельник:

  • 22:00 мск. «Лестер» — «Тоттенхэм».

По итогам минувшего сезона АПЛ золотые медали завоевали футболисты «Манчестер Сити».

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