Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 16 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» стартует 1-й тур чемпионата Англии по футболу. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
16 августа, пятница:
- 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
17 августа, суббота:
- 14:30 мск. «Ипсвич» — «Ливерпуль»;
- 17:00 мск. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»;
- 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»;
- 17:00 мск. «Эвертон» — «Брайтон»;
- 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»;
- 19:30 мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла».
18 августа, воскресенье:
- 16:00 мск. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»;
- 18:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити».
19 августа, понедельник:
- 22:00 мск. «Лестер» — «Тоттенхэм».
По итогам минувшего сезона АПЛ золотые медали завоевали футболисты «Манчестер Сити».
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