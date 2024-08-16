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Булыкин: у Николича нет специального настроя на «Локо» — его уволило другое руководство

Булыкин: у Николича нет специального настроя на «Локо» — его уволило другое руководство
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Локомотивом» в рамках 5-го тура РПЛ. Игра пройдет 18 августа и начнётся в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Николич против «Локомотива» — одна из интриг столичного дерби. Но там много других вопросов— все хотят победить. ЦСКА после поражения от «Краснодара», «Локомотив» встретится с топ-клубом, до этого много забивал, сейчас ему нужно показать всю свою атакующую мощь. С учётом стиля команд играть в атаку, нас ждёт зрелищное и голевое дерби.

Вряд ли у Николича есть какой-то специальный настрой по отношению к «Локомотиву». Увольняло его другое руководство, которое случайно попало в футбол. Он явно об этом не думает, а хочет заработать три очка с ЦСКА. И всё равно, в матче с кем: с «Локомотивом», «Спартаком» или с «Зенитом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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