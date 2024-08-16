Булыкин: у Николича нет специального настроя на «Локо» — его уволило другое руководство

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Локомотивом» в рамках 5-го тура РПЛ. Игра пройдет 18 августа и начнётся в 17:30 мск.

«Николич против «Локомотива» — одна из интриг столичного дерби. Но там много других вопросов— все хотят победить. ЦСКА после поражения от «Краснодара», «Локомотив» встретится с топ-клубом, до этого много забивал, сейчас ему нужно показать всю свою атакующую мощь. С учётом стиля команд играть в атаку, нас ждёт зрелищное и голевое дерби.

Вряд ли у Николича есть какой-то специальный настрой по отношению к «Локомотиву». Увольняло его другое руководство, которое случайно попало в футбол. Он явно об этом не думает, а хочет заработать три очка с ЦСКА. И всё равно, в матче с кем: с «Локомотивом», «Спартаком» или с «Зенитом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.