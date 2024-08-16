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Нигматуллин: вряд ли Николич уходил из «Локо» счастливым. Ему хочется обыграть бывший клуб

Нигматуллин: вряд ли Николич уходил из «Локо» счастливым. Ему хочется обыграть бывший клуб
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о матче 5-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с ЦСКА. Игра состоится 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда существует реваншистское настроение: сыграть и обыграть свою бывшую команду. Думаю, что это присутствует у всех. Тем более вряд ли Николич уходил из «Локомотива» счастливым человеком. Одно дело, когда ты ушёл сам, в другое — когда тебя уволили. Наверное, у него есть определённая обида и хочется обыграть «Локомотив».

Николич попытается это сделать. Но «Локомотив» в этом году не так прост: пять побед в шести матчах. Московское дерби будет интересным», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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