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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 1-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 1-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 16 августа, матчем «Гавр» — «ПСЖ» стартует 1-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

16 августа, пятница:

  • «Гавр» — «ПСЖ» — 21:45 мск.

17 августа, суббота:

  • «Брест» — «Марсель» — 18:00 мск;
  • «Реймс» — «Лилль» — 20:00 мск;
  • «Монако» — «Сент-Этьен» — 22:00 мск.

18 августа, воскресенье:

  • «Осер» — «Ницца» — 16:00 мск;
  • «Анже» — «Ланс» — 18:00 мск;
  • «Тулуза» — «Нант» — 18:00 мск;
  • «Монпелье» — «Страсбург» — 18:00 мск;
  • «Ренн» — «Лион» — 21:45 мск.

По итогам минувшего сезона чемпионом Франции стал «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике набрали 76 очков после 34 туров. На второй строчке расположился «Монако», заработавший 67 очков. Замкнул тройку лидеров «Брест» (61 очко).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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