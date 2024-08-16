В «Оренбурге» прокомментировали подписание Александра Коваленко

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о подписании полузащитника Александра Коваленко.

«Контракт заключён на три года, как и планировалось. Договариваться всегда тяжело, но в целом в этот раз всё было достаточно быстро. Не смутило ли, что Коваленко мало играл в последние годы? Нет. Всё‑таки он хорошо играл в «Крыльях», выдал там классный сезон. Потом перешёл в «Зенит». Там понятно, что было меньше игрового времени. Но у нас нет сомнений, что это качественный футболист. Мы будем надеяться, что он поможет «Оренбургу», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Оренбург» внёс 21-летнего Александра Коваленко в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги.

В сезоне-2023/2024 21-летний Александр Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.