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ЭСК РФС: Сергей Иванов верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

ЭСК РФС: Сергей Иванов верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что арбитр Сергей Иванов верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 84-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. Рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, промежуточное касание мяча с телом данного игрока, после которого мяч практически не изменил направление своего движения, расценивается комиссией как рикошет, а не игра в мяч со стороны защитника, который рисковал быть наказанным, отставляя руку в сторону полёта мяча подобным образом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение VAR не вмешиваться в игровую ситуацию, ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», – приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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