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Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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«Гавр» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45

«Гавр» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45
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Сегодня, 16 августа, состоится игра 1-го тура чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «ПСЖ». Команды сыграют на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить себе прописку в высшем дивизионе.

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