Флик заявил, что Ольмо не готов к выходу на поле

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о физическом состоянии новоиспечённого полузащитника сине-гранатовых Даниэля Ольмо в преддверии матча 1-го тура испанской Примеры с «Валенсией».

«На текущий момент он находится не в тех физических кондициях, чтобы сыграть в матче. Дани очень поздно приступил к предсезонной подготовке. Все, кто выходит на поле, должны быть на 100% готовы к этому», — приводит слова Флика AS.

Новый сезон чемпионата Испании начнётся для каталонского клуба завтра, 17 августа. Матч пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

Материалы по теме «Барселона» не зарегистрировала Ольмо и ещё четырёх игроков за три дня до старта Ла Лиги

Самый дорогой трансфер в истории футбола: