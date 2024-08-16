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Флик заявил, что Ольмо не готов к выходу на поле

Флик заявил, что Ольмо не готов к выходу на поле
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о физическом состоянии новоиспечённого полузащитника сине-гранатовых Даниэля Ольмо в преддверии матча 1-го тура испанской Примеры с «Валенсией».

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На текущий момент он находится не в тех физических кондициях, чтобы сыграть в матче. Дани очень поздно приступил к предсезонной подготовке. Все, кто выходит на поле, должны быть на 100% готовы к этому», — приводит слова Флика AS.

Новый сезон чемпионата Испании начнётся для каталонского клуба завтра, 17 августа. Матч пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

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