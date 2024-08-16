Судья правильно не удалил Сперцяна за фол на Роше — ЭСК РФС

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что арбитр Владимир Москалёв правильно не удалил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1).

«Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна («Краснодар») на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил своё движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьёзным нарушением правил игры и, соответственно, у VAR не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – приводится текст решения на официальном сайте РФС.