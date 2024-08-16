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Экс-игрок ЦСКА Попов: опрометчиво рассчитывать в нападении только на Дивеева

Экс-игрок ЦСКА Попов: опрометчиво рассчитывать в нападении только на Дивеева
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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился мнением о результативности центрального защитника красно-синих Игоря Дивеева. В пяти матчах нынешнего сезона футболист забил пять голов. На текущий момент последний мяч Дивеев забил в игре 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«В Кубке ротация, это длительный турнир. На первые матчи группового этапа никто особо ставку не делает. Дивеев – король стандартов. Но только на него рассчитывать в нападении опрометчиво. Хотелось бы, чтобы игроки группы атаки ЦСКА тоже себя проявляли в том, что касается забитых мячей и голевых передач», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 1241 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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