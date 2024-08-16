Александр Точилин оценил перспективы «Сочи» на возвращение в РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин порассуждал о перспективах клуба вернуться в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона Мелбет Первой лиги.

«Они сохранили костяк команды с прошлого сезона, поэтому задача, наверное, однозначна – возвращение в Премьер-Лигу. Для этого, наверное, и взяли того же Писарского, который, наверное, будет одним из самых дорогих футболистов Первой лиги. Поэтому шансы есть. Главное – показывать свою игру и стабильно набирать очки. Можно ли считать «Сочи» одним из претендентов на возвращение в РПЛ? Да», – приводит слова Точилина Vprognoze.ru.

После пяти туров нынешнего сезона Первой лиги «Сочи» набрал семь очков и на текущий момент занимает девятое место. В грядущем туре южный клуб встретится с «Енисеем». Матч состоится 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 мск.

Точилин занимал должность главного тренера «Сочи» с сентября по декабрь 2023 года. За этот период под его руководством клуб принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых два раза победил, один раз сыграл вничью и девять раз потерпел поражение.

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