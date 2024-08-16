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Тен Хаг объяснил, почему при нём «МЮ» активно покупает экс-игроков «Аякса»

Тен Хаг объяснил, почему при нём «МЮ» активно покупает экс-игроков «Аякса»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, почему после его прихода в клуб «красные дьяволы» регулярно приобретают бывших футболистов «Аякса». Напомним, 54-летний специалист возглавлял нидерландский гранд с 2017 по 2022 год.

«Прежде всего, это решения клуба. Ни одно из них не является только моим. Решения всегда анализируются скаутами, рекрутёрами, спортивным директором, техническим директором.

Эти решения принимаются не одним человеком. Однако некоторые футболисты известны лично мне. К тому же эти трансферы должны соответствовать финансам клуба», — приводит слова тен Хага ESPN.

13 августа в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» перешли защитники Маттейс де Лигт и Нуссайр Мазрауи, ранее выступавшие в составе «Аякса». До этого в английский клуб перешли вратарь Андре Онана, вингер Антони и защитник Лисандро Мартинес, которые также выступали за нидерландский гранд.

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