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Булыкин: вряд ли «Крылья» уволят Осинькина — это не «Факел», пара игр в запасе есть

Булыкин: вряд ли «Крылья» уволят Осинькина — это не «Факел», пара игр в запасе есть
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин сомневается, что «Крылья Советов» отправят в отставку главного тренера команды Игоря Осинькина.

«В игре со «Спартаком» не увидел, что у «Крыльев» всё печально. У них были хорошие моменты, но они их не реализовали. А пропустили не совсем обязательные голы. Не считаю, что «Крылья Советов» совсем слабые, а «Динамо» может играть вполсилы с ними. Наоборот — самарцы злые, хотят побед. С ними надо быть очень аккуратными. В последней игре они не выглядели безнадёжными.

Думаю, у Осинькина точно есть пара игр в запасе. Вряд ли его будут увольнять — это не «Факел». А что будет дальше, зависит от ребят. Повторюсь, команда неплохая, моменты есть, но пока что-то не идёт. Нужно это переломить, и будет всё нормально, потому что в прошлом сезоне «Крылья» хорошо выступали, там есть ребята, которые могут прибавить. Думаю, «Крылья» нас ещё порадуют», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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