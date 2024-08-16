Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не может договориться с «Валенсией» о трансфере Мамардашивли — Гомез

«Ливерпуль» не может договориться с «Валенсией» о трансфере Мамардашивли — Гомез
Аудио-версия:
Комментарии

На текущий момент «Валенсия» и «Ливерпуль» не продвигаются в согласовании трансфера 23-летнего вратаря Георгия Мамардашивли. Об этом сообщает журналист Гектор Гомез в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб запрашивает у «Ливерпуля» сумму в размере € 40 млн за трансфер Мамардашвили, что не устраивает мерсисайдцев.

Ранее авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Ливерпуль» договорился по условиям личного соглашения с грузинским голкипером.

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» согласовал контракт с голкипером «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android