«Ливерпуль» не может договориться с «Валенсией» о трансфере Мамардашивли — Гомез

На текущий момент «Валенсия» и «Ливерпуль» не продвигаются в согласовании трансфера 23-летнего вратаря Георгия Мамардашивли. Об этом сообщает журналист Гектор Гомез в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, испанский клуб запрашивает у «Ливерпуля» сумму в размере € 40 млн за трансфер Мамардашвили, что не устраивает мерсисайдцев.
Ранее авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Ливерпуль» договорился по условиям личного соглашения с грузинским голкипером.
Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
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