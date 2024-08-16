Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» не может договориться с «Валенсией» о трансфере Мамардашивли — Гомез

На текущий момент «Валенсия» и «Ливерпуль» не продвигаются в согласовании трансфера 23-летнего вратаря Георгия Мамардашивли. Об этом сообщает журналист Гектор Гомез в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб запрашивает у «Ливерпуля» сумму в размере € 40 млн за трансфер Мамардашвили, что не устраивает мерсисайдцев.

Ранее авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Ливерпуль» договорился по условиям личного соглашения с грузинским голкипером.

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме «Ливерпуль» согласовал контракт с голкипером «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили

Самый дорогой трансфер в истории футбола: