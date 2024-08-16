Экс-тренер «Спартака» Абаскаль резко отреагировал на поражение своей новой команды

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, ныне возглавляющий «Гранаду», эмоционально отреагировал на поражение своих подопечных в матче 1-го тура испанской Сегунды с «Альбасете» (1:2).

«Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма. Необходимо понимать, что есть вещи, которые можно контролировать, а есть вещи, которые нельзя. Гол после вбрасывания — это недостаток концентрации, но сегодня характер и индивидуальность были налицо. То, что в наших силах, мы постараемся сделать лучше, но я не ожидаю, что в следующем матче все будут в равных условиях», — приводит слова Абаскаля AS.

Испанский специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год.

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