«Зенит» объявил о полноценном трансфере Коваленко в «Оренбург»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о полноценном трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Александра Коваленко в «Оренбург».

«Сине-бело-голубые благодарят Александра за время, проведённое в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале сине-бело-голубых.

Фото: ФК «Оренбург»

Ранее на официальном сайте РПЛ появилась информация, что «Оренбург» внёс Коваленко в заявку на сезон чемпионата России.

В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме «Оренбург» внёс Александра Коваленко в заявку на сезон РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты: