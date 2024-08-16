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Зарема Салихова: тренеры «Спартака» в открытую зарабатывают на трансферах

Зарема Салихова: тренеры «Спартака» в открытую зарабатывают на трансферах
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала положение дел в «Спартаке» и сравнила московский клуб с «Челси».

«Спартак» очень похож на «Челси» периода Боули. Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще непонятно где. Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом. Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон — это Барко. Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству всё нравится. Болельщикам — тоже. Но если всё пойдёт плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, московский «Спартак» за четыре стартовых тура нового сезона Российской Премьер-Лиги заработал семь очков. Подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны красно-белые сыграют дома с воронежским «Факелом». Игра пройдёт 18 августа.

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