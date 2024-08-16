Трошечкин: российский футбол в свободном падении. Сейчас мы вообще не знаем своего уровня

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин поделился мнением о соотношении сил российских клубов с европейскими.

— Если представить, что нас завтра вернут в Европу, российские клубы сразу смогут конкурировать?

— Очень сложный вопрос. Мы сейчас оторваны, не знаем своего уровня вообще. Российский футбол в свободном падении. Насколько мы сильно движемся вниз — непонятно. Это можно будет понять, когда нас допустят. Товарищеские матчи с топ-командами «Зенитом», ЦСКА и так далее — не показатель, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Трошечкин выступает в составе «Пари Нижний Новгород» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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