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Арне Слот развеял слухи о возможном переходе Луиса Диаса в «Барселону»

Арне Слот развеял слухи о возможном переходе Луиса Диаса в «Барселону»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи о потенциальном переходе 27-летнего крайнего нападающего мерсисайдцев Луиса Диаса в «Барселону».

«Его будущее с нами. Мне нравится многое из того, что я увидел. Он оказал большое влияние на «Ливерпуль», и я надеюсь, что оно сохранится и в следующем сезоне», — приводит слова Слота Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что колумбийским футболистом также интересуется «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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