Никита Медведев: в «Пари НН» сейчас настроение лучше, чем после трёх поражений на старте

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о настроении команды.

«В команде сейчас настроение лучше, чем после прошлого сезона и трёх поражений на старте. Это радует, поэтому будем работать дальше. Надеюсь, что дальше будем радовать наших болельщиков», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Пари НН» за четыре стартовых тура Российской Премьер-Лиги набрал шесть очков. Нижегородцы занимают шестое место в турнирной таблице. Напомним, 9 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.