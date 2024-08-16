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Руслан Пименов: «Локомотив» хорош, но у ЦСКА есть свои козыри перед дерби

Руслан Пименов: «Локомотив» хорош, но у ЦСКА есть свои козыри перед дерби
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с ЦСКА. Игра состоится 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби ЦСКА — «Локомотив» — суперинтересный матч! Сложно что-то говорить и предсказывать, но, мне кажется, будет ничья. «Локомотив» хорош, однако у ЦСКА есть свои козыри», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

После четырёх туров чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков и занимает третье место. ЦСКА заработал семь очков и расположился на четвёртой строчке.

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