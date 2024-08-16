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Девушка Сафонова: доверяю Матвею все секреты, потому что он даже не слушает

Девушка Сафонова: доверяю Матвею все секреты, потому что он даже не слушает
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Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, рассказала, почему доверяет все секреты своему молодому человеку.

«Я абсолютно смело доверяю своему парню все секреты. Он точно никому не расскажет, потому что даже не слушает», – написала девушка в своём телеграм-канале.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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