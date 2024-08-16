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Энцо Мареска выразил надежду на покупку «Челси» новых футболистов

Энцо Мареска выразил надежду на покупку «Челси» новых футболистов
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает, что состав лондонского клуба нуждается в усилении. Напомним, на текущий момент в заявке «синих» числятся 43 футболиста. В нынешнее трансферное окно «Челси» приобрёл восемь игроков.

«Клуб точно знает, что я думаю о подписаниях, если они будут совершены. Надеюсь, что до завершения трансферного окна мы сможем приобрести несколько футболистов», — приводит слова Марески ESPN.

44-летний специалист занял должность главного тренера «Челси» нынешним летом. В минувшем сезоне Мареска возглавлял «Лестер», который под его руководством вернулся в английскую Премьер-лигу. Действующий контракт итальянского специалиста с «синими» рассчитан до 30 июня 2029 года.

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