Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик уклончиво ответил на вопрос о конкуренции «Барселоны» с «Реалом» в новом сезоне

Флик уклончиво ответил на вопрос о конкуренции «Барселоны» с «Реалом» в новом сезоне
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, смогут ли его подопечные конкурировать с мадридским «Реалом» в новом сезоне.

«Я уже отвечал на подобный вопрос. У нас очень хорошая и очень сильная команда, способная играть с мячом и без него. Моя цель — хорошо подготовиться к предстоящим матчам», — приводит слова Флика AS.

Немецкий специалист был назначен на пост нового главного тренера каталонского клуба нынешним летом. Его трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. По итогам минувшего сезона мадридский «Реал» выиграл испанскую Примеру, а также Лигу чемпионов. Сине-гранатовые заняли второе место в чемпионате Испании и покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Флик заявил, что Ольмо не готов к выходу на поле

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android