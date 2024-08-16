Флик уклончиво ответил на вопрос о конкуренции «Барселоны» с «Реалом» в новом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, смогут ли его подопечные конкурировать с мадридским «Реалом» в новом сезоне.

«Я уже отвечал на подобный вопрос. У нас очень хорошая и очень сильная команда, способная играть с мячом и без него. Моя цель — хорошо подготовиться к предстоящим матчам», — приводит слова Флика AS.

Немецкий специалист был назначен на пост нового главного тренера каталонского клуба нынешним летом. Его трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. По итогам минувшего сезона мадридский «Реал» выиграл испанскую Примеру, а также Лигу чемпионов. Сине-гранатовые заняли второе место в чемпионате Испании и покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала.

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