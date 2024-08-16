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Стало известно, почему Александр Коваленко отказался от аренды в «Крылья Советов»

Стало известно, почему Александр Коваленко отказался от аренды в «Крылья Советов»
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Самарские «Крылья Советов» были заинтересованы в аренде полузащитника Александра Коваленко, но футболист не захотел идти на понижение зарплаты. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, «Зенит» не хотел удерживать игрока или платить ему зарплату в аренде, поэтому для сделки был выбран «Оренбург». Сумма трансфера составила около € 2 млн. В контракте футболиста с оренбуржцами есть опция обратного выкупа, которая составляет порядка € 4 млн.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» объявил о полноценном трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Александра Коваленко в «Оренбург». В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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