Агент Сафонов: Коваленко сидит в золотой клетке

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался переходе 21-летнего российского полузащитника Александра Коваленко из «Зенита» в «Оренбург».

«Зенит» в этом сезоне будет стараться выиграть всё, что можно. У них будет 100-летие клуба, плюс там же три состава. Что касается ухода Коваленко, он сидит в золотой клетке. В «Зените» очень большая конкуренция, которую очень тяжело выдержать. Есть Караваев, который много играет и выглядит достойно. Пользу приносит и Ерохин, хотя играет по 5-10 минут. Сутормин не выдержал и ушёл в «Ростов», Мостовой тоже хочет больше играть, но пока не получается», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» объявил о полноценном трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Александра Коваленко в «Оренбург». В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.