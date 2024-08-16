Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: уверен, что РФС не перейдёт в Азию

Канчельскис: уверен, что РФС не перейдёт в Азию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова российских футболистов Дмитрия Скопинцева и Руслана Литвинова, выступивших за переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сейчас смена конфедерации, может быть, и правильное решение, но после перехода в Азию мы уже никогда не сможем вернуться в Европу. Здесь уже пора окончательно определиться с решением и принять верное. Лично я уверен, что в Азию мы не перейдём, но игрокам могу пожелать побыстрее уехать в Европу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 15 результативными передачами. С 1998 по 2022 год российский полузащитник играл за шотландский «Рейнджерс». В составе этой команды Канчельскис сыграл 106 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 17 голов и сделал девять ассистов.

Материалы по теме
Эксклюзив
Канчельскис: почему Орсато не работает в Италии? Он приехал в Россию из-за денег

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android