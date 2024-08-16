Канчельскис: уверен, что РФС не перейдёт в Азию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова российских футболистов Дмитрия Скопинцева и Руслана Литвинова, выступивших за переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сейчас смена конфедерации, может быть, и правильное решение, но после перехода в Азию мы уже никогда не сможем вернуться в Европу. Здесь уже пора окончательно определиться с решением и принять верное. Лично я уверен, что в Азию мы не перейдём, но игрокам могу пожелать побыстрее уехать в Европу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 15 результативными передачами. С 1998 по 2022 год российский полузащитник играл за шотландский «Рейнджерс». В составе этой команды Канчельскис сыграл 106 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 17 голов и сделал девять ассистов.

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