Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Гавром» Кузяева

Сегодня, 16 августа, состоится игра 1-го тура чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «ПСЖ». Команды сыграют на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Заге, Пачо, Хакими, Бералдо, Витинья, Кан Ин, Заир-Эмери, Рамуш, Асенсио, Мбайе.

Стартовый состав «Гавра»: Десма, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Опери, Кехта, Казимир, Туре, Жужу, Кузяев, Ндиайе.

Вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить себе прописку в высшем дивизионе.