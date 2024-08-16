Вратарь «Динамо» Мх Волк — об игре в Европе: я — русский, буду помогать своей стране

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос, что для него приоритетнее — проявить себя в РПЛ и уехать в Европу или стать лучшим в чемпионате России, оставшись в нём навсегда.

«Оба варианта абсолютно адекватные, кому что ближе. Никто не знает, как повернётся жизнь. В зависимости от обстоятельств, возможно, я буду играть здесь всю жизнь. А возможно, что уеду в Европу и буду покорять там новые вершины. Цель — быть лучшим, а это уже не так важно — где ты именно играешь. В любом случае я — русский, буду помогать своей стране, своей сборной. Но сейчас рано об этом говорить, это всё в будущем — пока только абсолютное начало пути, ещё очень много работы впереди», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

23-летний вратарь выступает в составе махачкалинского клуба с января 2023 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, 14 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 550 тыс.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало два очка и располагается на 15-й строчке.

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