«Спартак» объявил о трансфере защитника Миенти Абены из «Ференцвароша»

29-летний защитник Миенти Абена перешёл из венгерского «Ференцвароша» в московский «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

«Защитник сборной Суринама подписал двухлетний контракт с красно-белыми.

Цепкий и быстрый защитник с отличными физическими данными. Трёхкратный чемпион и обладатель Кубка Словакии, а также двукратный чемпион Венгрии.

Добро пожаловать в «Спартак», Миенти!» – написано в заявлении.

29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.