Кенан Йылдыз продлил контракт с «Ювентусом» до 2029 года и взял 10-й игровой номер

19-летний нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз продлил контракт с туринским клубом до 2029 года, а также взял себе 10-й игровой номер.

Фото: ФК «Ювентус»

Турецкий футболист находится в системе итальянского гранда с 2022 года. За этот период он принял участие в 32 матчах взрослой команды «Ювентуса», в которых отметился четырьмя голами и одной передачей. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. До того, как присоединиться к итальянскому гранду, Йылдыз находился в системе мюнхенской «Баварии».

По итогам минувшего сезона «Ювентус» занял третье место.

Сколько стоят молодые футболисты: