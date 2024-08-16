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Кенан Йылдыз продлил контракт с «Ювентусом» до 2029 года и взял 10-й игровой номер

Кенан Йылдыз продлил контракт с «Ювентусом» до 2029 года и взял 10-й игровой номер
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19-летний нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз продлил контракт с туринским клубом до 2029 года, а также взял себе 10-й игровой номер.

Фото: ФК «Ювентус»

Турецкий футболист находится в системе итальянского гранда с 2022 года. За этот период он принял участие в 32 матчах взрослой команды «Ювентуса», в которых отметился четырьмя голами и одной передачей. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. До того, как присоединиться к итальянскому гранду, Йылдыз находился в системе мюнхенской «Баварии».

По итогам минувшего сезона «Ювентус» занял третье место.

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