«Динамо» объявило о продлении контракта с Майсторовичем до 2029 года

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с 19-летним центральным защитником Миланом Майсторовичем до конца сезона-2028/2029.

«Продолжаем работать, Милан», — написано в телеграм-канале бело-голубых.

Фото: ФК «Динамо» Москва

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс. До перехода в московский клуб Майсторович играл за молодёжную команду сербской «Войводины».

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал девять очков и занимает второе место.

Материалы по теме Агент игрока «Динамо» Майсторовича: это футболист высочайшего уровня

Самые титулованные футбольные клубы России: