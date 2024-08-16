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«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Фулхэм
Лондон

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Мартинес, Мазрауи, Каземиро, Майну, Фернандеш, Маунт, Диалло, Рашфорд.

«Фулхэм»: Лено, Диоп, Бейсси, Робинсон, Тете, Лукич, Перейра, Смит-Роу, Траоре, Айуоби, Мунис.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура английского чемпионата «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Вторая игра была проведена в рамках 26-го тура АПЛ. Тогда «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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