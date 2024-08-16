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Брат Чалова Даниил: надеюсь, у Феди всё будет круто. Хочется, чтобы все поддерживали его

Брат Чалова Даниил: надеюсь, у Феди всё будет круто. Хочется, чтобы все поддерживали его
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Даниил Чалов, являющийся братом новоиспечённого нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался на тему адаптации российского футболиста в греческом клубе.

«Не могу залезть в голову к Феде. Есть фильм с Мелом Гибсоном, где он читал мысли женщин. Вот я бы хотел так же. Но я очень надеюсь, что в процессе адаптации ему там станет лучше, что всё будет круто. Очень хочется, чтобы вообще все максимально поддерживали брата», — сказал Даниил Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.

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